Українські АЕС за добу виробили 268,86 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Минулої доби, 2 лютого, станціями вироблено 268,86 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 3 лютого, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 101-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 71-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 300 МВт, РАЕС – 1 860 МВт, ЮУАЕС – 2 010 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.