Украинские АЭС за сутки выработали 268,86 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. За прошедшие сутки, 2 февраля, станциями выработано 268,86 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 3 февраля, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 101-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 71-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 5 300 МВт, РАЭС – 1 860 МВт, ЮУАЭС – 2 010 МВт, ХАЭС – 2 020 МВт.