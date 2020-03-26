Українські АЕС наростили добову генерацію електроенергії

КИЇВ. 26 березня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 241,06 млн кВт-г електроенергії, що дещо більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".