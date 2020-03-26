Українські АЕС наростили добову генерацію електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 241,06 млн кВт-г електроенергії, що дещо більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"25 березня атомними станціями вироблено 241,06 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 12,96 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Також вказано, що 26 березня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 98-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 95-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 12-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 488-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 870 МВт, РАЕС – 2 315 МВт, ЮУАЕС – 2 810 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.