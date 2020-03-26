Украинские АЭС увеличили суточную выработку электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 241,06 млн кВт-ч электроэнергии, что несколько больше, чем сутками ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"25 марта атомными станциями выработано 241,06 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,96 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.
Также указано, что 26 марта на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 98-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 95-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 488-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 870 МВт, РАЭС - 2315 МВт, ЮУАЭС - 2 810 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.