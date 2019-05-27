Українське "дербі" на "Ролан Гаррос": тенісистка Козлова вийшла до другого кола
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Четвертий номер жіночого тенісу України Катерина Козлова повторила своє минулорічне досягнення й вийшла в друге коло "Ролан Гарросу", повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
На старті турніру уродженка Миколаєва в двох партіях обіграла американку Бернарду Перу – 6:2, 7:6 (7:5). Наша співвітчизниця трохи застудилася, але змогла показати дуже терплячу гру, витримала гарматні удари суперниці й домоглася позитивного результату.
Зауважимо, що в рамках другого кола змагань відбудеться протистояння двох українок – Козлової та Еліни Світоліної (9 сіяна).
Нагадаємо, Еліна Світоліна з перемоги над Вільямс розпочала виступи на "Ролан Гаррос".