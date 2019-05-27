Украинское "дерби" на "Ролан Гаррос": теннисистка Козлова вышла во второй круг
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Четвертый номер женского тенниса Украины Екатерина Козлова повторила свое прошлогоднее достижение и вышла во второй круг "Ролан Гарроса", сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
На старте турнира уроженка Николаева в двух партиях обыграла американку Бернарду Перу - 6:2, 7:6 (7:5). Наша соотечественница немного простудилась, но смогла показать очень терпеливую игру, выдержала пушечные удары соперницы и добилась положительного результата.
Заметим, что в рамках второго круга соревнований состоится противостояние двух украинок - Козловой и Элина Свитолина (9 сеяная).
Напомним, Элина Свитолина с победы над Уильямс начала выступления на "Ролан Гаррос".