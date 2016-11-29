Українська сторона вимагала від Росії відкрити КПВВ “Золоте” — П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українська сторона вимагала від Росії під час зустрічі глав МЗС у “нормандському форматі” відкрити КПВВ “Золоте”. Про це він сказав під час брифінгу за результатами зустрічі, передає УНН.
“Третій момент, де ми дуже тиснули на Лаврова, це відкриття КПВВ "Золоте“, який блокує російська сторона. Щоб люди могли взимку, коли така погода могли перетинати там лінію дотику”, — сказав він.
Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у завершилася Мінську.
Як повідомляв УНН, Україна на зустрічі "нормандської четвірки" наголосила на доступі Червоного Хреста до заручників.