Українська сторона вимагала від Росії відкрити КПВВ “Золоте” — П.Клімкін

“Третій момент, де ми дуже тиснули на Лаврова, це відкриття КПВВ "Золоте“, який блокує російська сторона. Щоб люди могли взимку, коли така погода могли перетинати там лінію дотику”, — сказав він.

Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у завершилася Мінську.

Як повідомляв УНН, Україна на зустрічі "нормандської четвірки" наголосила на доступі Червоного Хреста до заручників.