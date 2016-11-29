Украинская сторона потребовала от России открыть КПВВ "Золотое" - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинская сторона требовала от России во время встречи глав МИД в "нормандском формате" открыть КПВВ "Золотое". Об этом он сказал во время брифинга по результатам встречи, передает УНН.
"Третий момент, где мы очень давили на Лаврова, это открытие КПВВ "Золотое", который блокирует российская сторона. Чтобы люди могли зимой, когда такая погода могли пересекать там линию соприкосновения", - сказал он.
Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" завершилась в Минске.
Как сообщал УНН, Украина на встрече "нормандской четверки" сделала ударение на доступе Красного Креста к заложникам.