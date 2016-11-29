Украинская сторона потребовала от России открыть КПВВ "Золотое" - П.Климкин

"Третий момент, где мы очень давили на Лаврова, это открытие КПВВ "Золотое", который блокирует российская сторона. Чтобы люди могли зимой, когда такая погода могли пересекать там линию соприкосновения", - сказал он.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" завершилась в Минске.

Как сообщал УНН, Украина на встрече "нормандской четверки" сделала ударение на доступе Красного Креста к заложникам.