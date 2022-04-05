ІТ-армія України за час війни атакувала понад 600 російських сайтів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. З початку вторгнення рф українська ІТ-армія атакувала вже понад 600 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Деталі
Від початку російської агресії в Україні Мінцифра створила ІТ-армію, яка об’єднала фахівців з України та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті.
За весь період війни ІТ-армії вдалося атакувати 660 російських ресурсів.
ІТ-армія щодня атакує всі сфери росії:
▪️ ресурси державних установ;
▪️ великі корпорації;
▪️ операторів зв’язку;
▪️ банки;
▪️ кредитні спілки;
▪️ сервіси електронного цифрового підпису;
▪️ низку побутових сервісів, яким користується населення.
Цитата
"Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога. А також різними цифровими каналами поширюємо для населення країни агресора жорстоку правду про звірства, які вчиняють їхні нелюди в Україні.
Якщо вмієте атакувати вебсайти та класти на лопатки портали та сервіси — вступайте до лав ІТ-армії України", — ідеться у повідмоленні.
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