ІТ-армия Украины за время войны атаковала более 600 российских сайтов

Детали

С начала российской агрессии в Украине Минцифра создала ІТ-армию, которая объединила специалистов из Украины и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте.

За весь период войны ІТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов.

ІТ-армия ежедневно атакует все сферы россии:

▪️ ресурсы государственных учреждений;

▪️ крупные корпорации;

▪️ операторов связи;

▪️ банки;

▪️ кредитные союзы;

▪️ сервисы электронной цифровой подписи;

▪️ ряд бытовых сервисов, которым пользуется население.

Цитата

"Заблокировали большинство государственных сайтов российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, который поддерживает врага. А также различными цифровыми каналами распространяем для населения страны агрессора жестокую правду о зверствах, которые совершают их нелюди в Украине.

Если умеете атаковать веб-сайты и класть на лопатки порталы и сервисы вступайте в ряды ІТ-армии Украины", — говорится в сообщении.

Напомним

В Украине запустили первый NFT-музей войны, который поможет распространить правду о российских военных преступлениях против украинцев.