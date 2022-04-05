ІТ-армия Украины за время войны атаковала более 600 российских сайтов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. С начала вторжения рф украинская ІТ-армия атаковала уже более 600 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Минцифры.
Детали
С начала российской агрессии в Украине Минцифра создала ІТ-армию, которая объединила специалистов из Украины и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте.
За весь период войны ІТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов.
ІТ-армия ежедневно атакует все сферы россии:
▪️ ресурсы государственных учреждений;
▪️ крупные корпорации;
▪️ операторов связи;
▪️ банки;
▪️ кредитные союзы;
▪️ сервисы электронной цифровой подписи;
▪️ ряд бытовых сервисов, которым пользуется население.
Цитата
"Заблокировали большинство государственных сайтов российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, который поддерживает врага. А также различными цифровыми каналами распространяем для населения страны агрессора жестокую правду о зверствах, которые совершают их нелюди в Украине.
Если умеете атаковать веб-сайты и класть на лопатки порталы и сервисы вступайте в ряды ІТ-армии Украины", — говорится в сообщении.
Напомним
В Украине запустили первый NFT-музей войны, который поможет распространить правду о российских военных преступлениях против украинцев.