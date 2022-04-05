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ІТ-армия Украины за время войны атаковала более 600 российских сайтов

Киев • УНН

 • 176351 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. С начала вторжения рф украинская ІТ-армия атаковала уже более 600 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Минцифры.

ІТ-армия Украины за время войны атаковала более 600 российских сайтов

Детали

С начала российской агрессии в Украине Минцифра создала ІТ-армию, которая объединила специалистов из Украины и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте.

За весь период войны ІТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов.

ІТ-армия ежедневно атакует все сферы россии: 

▪️ ресурсы государственных учреждений;
▪️ крупные корпорации;
▪️ операторов связи;
▪️ банки;
▪️ кредитные союзы;
▪️ сервисы электронной цифровой подписи;
▪️ ряд бытовых сервисов, которым пользуется население.

Цитата 

"Заблокировали большинство государственных сайтов российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, который поддерживает врага. А также различными цифровыми каналами распространяем для населения страны агрессора жестокую правду о зверствах, которые совершают их нелюди в Украине.

Если умеете атаковать веб-сайты и класть на лопатки порталы и сервисы вступайте в ряды ІТ-армии Украины", — говорится в сообщении.

Напомним 

В Украине запустили первый NFT-музей войны, который поможет распространить правду о российских военных преступлениях против украинцев.

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