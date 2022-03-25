В Україні запустили перший NFT-музей війни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні запустили перший NFT-музей війни, який допоможе поширити правду про російські воєнні злочини проти українців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.
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Проект запустили Мінцифра та українська блокчейн-спільнота.
До віртуального музею можна перейти за цим посиланням.
За словами Федорова, у NFT-музеї поєднується блокчейн-технологія, мистецтво та фіксація історичних фактів.
"Усі твори представлені в цифровому вигляді як NFT-токени і їх може придбати будь-хто. Кошти з продажу колекції будуть перераховані на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби для України", — написав Федоров.
Він додав, що випуск першої частини колекції NFT-творів міститиме твори українських художників. До наступних увійдуть твори художників зі всього світу, які відібрали світові дизайнери та митці,серед них — Стефан Загмайстер, Девід Карсон, Даніель Ашрам.
Нагадаємо
В Україні запустили NFT-проект "Мама, я бачу війну" для допомоги дітям, які постраждали від вторгнення росії.