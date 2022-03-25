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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 70673 перегляди

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В Україні запустили перший NFT-музей війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні запустили перший NFT-музей війни, який допоможе поширити правду про російські воєнні злочини проти українців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.

В Україні запустили перший NFT-музей війни

Деталі

Проект запустили Мінцифра та українська блокчейн-спільнота.

До віртуального музею можна перейти за цим посиланням.

За словами Федорова, у NFT-музеї поєднується блокчейн-технологія, мистецтво та фіксація історичних фактів.

"Усі твори представлені в цифровому вигляді як NFT-токени і їх може придбати будь-хто. Кошти з продажу колекції будуть перераховані на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби для України", — написав Федоров.

Він додав, що випуск першої частини колекції NFT-творів міститиме твори українських художників. До наступних увійдуть твори художників зі всього світу, які відібрали світові дизайнери та митці,серед них — Стефан Загмайстер, Девід Карсон, Даніель Ашрам.

Нагадаємо

В Україні запустили NFT-проект "Мама, я бачу війну" для допомоги дітям, які постраждали від вторгнення росії.

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