В Украине запустили NFT-проект для помощи детям, которые пострадали от войны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине запустили NFT-проект "Мама, я вижу войну" для помощи детям, пострадавшим от вторжения рф. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.
Детали
"Сейчас от рук оккупантов погибло 115 детей, еще более 140 травмированы или ранены. (...) Чтобы показать всему миру, как украинские дети переживают жестокое нападение рф на украину, в Украине запустили NFT-проект помощи детям, пострадавшим от войны, - "Мама, я вижу войну", - отметил Шкарлет.
По его словам, в рамках первого этапа проекта собрали более 4000 рисунков детей о войне и мире в Украине. Работы продолжают собирать.
"Из этих рисунков создадут самый большой в мире манифест-коллаж, который продадут на NFT-аукционе. Полученные средства передадут в фонд помощи детям, пострадавшим от войны", - отметил Шкарлет.
Напомним
С начала вторжения рф в Украине разрушено или повреждено более 500 учреждений образования.