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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вторгнення рф в Україну: зруйновано або пошкоджено понад 500 закладів освіти

Вторгнення рф в Україну: зруйновано або пошкоджено понад 500 закладів освіти

Київ • УНН

 • 143990 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. З початку вторгнення рф в Україні зруйновано або пошкоджено понад 500 закладів освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Цитата

"За період брутальної та широкомасштабної війни в Україні зруйновано або пошкоджено понад 500 закладів освіти. Ворог нещадно обстрілює не лише стратегічні військові об’єкти, а й цивільні: дитячі садки, школи, профтехучилища, коледжі та університети", - написав Шкарлет.

Доповнення

З початку війни, яку розпочала росія в Україні, вже загинуло 115 дітей та понад 140 поранено.

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