Вторжение рф в Украину: разрушено или повреждено более 500 учебных заведений

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"За период грубой и широкомасштабной войны в Украине разрушено или повреждено более 500 учебных заведений. Враг нещадно обстреливает не только стратегические военные объекты, но и гражданские: детские сады, школы, профтехучилища, колледжи и университеты", - написал Шкарлет.

Дополнение

С начала войны, которую начала россия в Украине, уже погибло 115 детей и более 140 ранены.



