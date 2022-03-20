Вторжение рф в Украину: разрушено или повреждено более 500 учебных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С начала вторжения рф в Украину разрушено или повреждено более 500 учреждений образования. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.
Цитата
"За период грубой и широкомасштабной войны в Украине разрушено или повреждено более 500 учебных заведений. Враг нещадно обстреливает не только стратегические военные объекты, но и гражданские: детские сады, школы, профтехучилища, колледжи и университеты", - написал Шкарлет.
Дополнение
С начала войны, которую начала россия в Украине, уже погибло 115 детей и более 140 ранены.