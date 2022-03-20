В Україні запустили NFT-проект для допомоги дітям, які постраждали від війни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні запустили NFT-проект "Мамо, я бачу війну" для допомоги дітям, які постраждали від вторгнення рф. Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.
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"Наразі від рук окупантів загинуло 115 дітей, ще понад 140 травмовано або поранено. (...) Щоб показати всьому світу, як українські діти переживають жорстокий напад рф на нашу державу, в Україні запустили NFT-проєкт допомоги дітям, які постраждали від війни, – "Мамо, я бачу війну", - зазначив Шкарлет.
За його словами, у межах першого етапу проекту зібрали понад 4000 малюнків дітей про війну та мир в Україні. Роботи продовжують збирати.
"З цих малюнків створять найбільший у світі маніфест-колаж, який продадуть на NFT-аукціоні. Отримані кошти передадуть у фонд допомоги дітям, постраждалим від війни", - зазначив Шкарлет.
Нагадаємо
З початку вторгнення рф в Україні зруйновано або пошкоджено понад 500 закладів освіти.