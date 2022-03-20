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В Україні запустили NFT-проект для допомоги дітям, які постраждали від війни

В Україні запустили NFT-проект для допомоги дітям, які постраждали від війни

Київ • УНН

 • 218398 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні запустили NFT-проект "Мамо, я бачу війну" для допомоги дітям, які постраждали від вторгнення рф. Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Деталі

"Наразі від рук окупантів загинуло 115 дітей, ще понад 140 травмовано або поранено. (...) Щоб показати всьому світу, як українські діти переживають жорстокий напад рф на нашу державу, в Україні запустили NFT-проєкт допомоги дітям, які постраждали від війни, – "Мамо, я бачу війну", - зазначив Шкарлет.

За його словами, у межах першого етапу проекту зібрали понад 4000 малюнків дітей про війну та мир в Україні. Роботи продовжують збирати.

"З цих малюнків створять найбільший у світі маніфест-колаж, який продадуть на NFT-аукціоні. Отримані кошти передадуть у фонд допомоги дітям, постраждалим від війни", - зазначив Шкарлет.

Нагадаємо

З початку вторгнення рф в Україні зруйновано або пошкоджено понад 500 закладів освіти.

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