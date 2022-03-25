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В Украине запустили первый NFT-музей войны

Киев • УНН

 • 177668 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН.В Украине запустили первый NFT-музей войны, который поможет распространить правду о российских военных преступлениях против украинцев. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует УНН.

В Украине запустили первый NFT-музей войны

Детали

Проект запустили Минцифра и украинское блокчейн-сообщество.

В виртуальный музей можно перейти по этой ссылке.

По словам Федорова, в NFT-музеи сочетается блокчейн-технология, искусство и фиксация исторических фактов.

"Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены и их может приобрести любой. Средства от продажи коллекции будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарные нужды для Украины", — написал Федоров.

Он добавил, что выпуск первой части коллекции NFT-произведений будет содержать произведения украинских художников. В следующие войдут произведения художников со всего мира, которые отобрали мировые дизайнеры и художники, среди них — Стефан Загмайстер, Дэвид Карсон, Даниэль Ашрам.

Напомним

В Украине запустили NFT-проект "Мама, я вижу войну" для помощи детям, которые пострадали от вторжения россии.

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