Українська гімнастка завоювала ряд золотих нагород в Стамбулі

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У турецькому Стамбулі пройшов щорічний Міжнародний турнір з художньої гімнастики - "Istanbul Rhythmic Cup", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію художньої гімнастики України.

Участь у змаганнях взяла лідер юніорської збірної України, віце-чемпіонка чемпіонату Європи 2018 Христина Погранична.

Чудові виступи дозволили нашій грації стати переможницею багатоборства в своїй категорії. Друге місце зайняла ще одна українка Анастасія Кузнєцова, а третьою стала росіянка Ангеліна Гільдт.

Також наша Погранична показала кращі виступи з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою серед усіх юніорок. Підсумок - 5 золотих медалей з п'яти можливих.

Зауважимо, що наша грація стала Міс Турніру.

Як повідомляв УНН, в іспанському місті Гвадалахара продовжилися змагання 34-го за ліком чемпіонату Європи з художньо гімнастики.

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