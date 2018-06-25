Українська гімнастка завоювала ряд золотих нагород в Стамбулі

Участь у змаганнях взяла лідер юніорської збірної України, віце-чемпіонка чемпіонату Європи 2018 Христина Погранична.



Чудові виступи дозволили нашій грації стати переможницею багатоборства в своїй категорії. Друге місце зайняла ще одна українка Анастасія Кузнєцова, а третьою стала росіянка Ангеліна Гільдт.



Також наша Погранична показала кращі виступи з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою серед усіх юніорок. Підсумок - 5 золотих медалей з п'яти можливих.



Зауважимо, що наша грація стала Міс Турніру.



Як повідомляв УНН, в іспанському місті Гвадалахара продовжилися змагання 34-го за ліком чемпіонату Європи з художньо гімнастики.