Українська енергосистема продовжує працювати без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 216,64 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"16 квітня атомними станціями вироблено 216,64 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 14,11 млн кВт-г електроенергії. Через системні обмеження недовиробіток за минулу добу склав 1,2 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Також вказано, що 17 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 120-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 2-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 34-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 1-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 550 МВт, РАЕС – 2 355 МВт, ЮУАЕС – 1 440 МВт, ХАЕС – 1 800 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.