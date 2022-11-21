Українська авіація завдала удару по району зосередження росіян, уражено пункт управління

Цитата

«Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що у Луганській області Сили оборони України "відмінусували" ворожу колону.