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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Українська авіація завдала удару по району зосередження росіян, уражено пункт управління

Українська авіація завдала удару по району зосередження росіян, уражено пункт управління

Київ • УНН

 • 445766 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили, зокрема, пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та військової техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що у Луганській області Сили оборони України "відмінусували" ворожу колону.

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