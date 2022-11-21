В Луганській області Сили оборони "відмінусували" ворожу колону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що у Луганській області Сили оборони України "відмінусували" ворожу колону, передає УНН.
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Розпочалася 271 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.
У Луганській області у російських окупантів стало на одну колону менше, завдяки влучності ЗСУ.
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"Підтверджено ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
ЗСУ за попередню добу відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів Донецької області.