В Луганской области Силы обороны "отминусовали" вражескую колонну
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В утренней постройке Генштаб ВСУ сообщил, что в Луганской области Силы обороны Украины "отминусовали" вражескую колонну, передает УНН.
Детали
Начались 271 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.
В Луганской области у российских оккупантов стало на одну колонну меньше, благодаря точности ВСУ.
Цитата
"Подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним
ВСУ за предыдущие сутки отразили атаки россиян в районе 10 населенных пунктов Донецкой области.