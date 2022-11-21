В Луганской области Силы обороны "отминусовали" вражескую колонну

Детали

Начались 271 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.

В Луганской области у российских оккупантов стало на одну колонну меньше, благодаря точности ВСУ.

Цитата

"Подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним

ВСУ за предыдущие сутки отразили атаки россиян в районе 10 населенных пунктов Донецкой области.