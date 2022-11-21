Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения россиян, поражен пункт управления

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«Украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны, в свою очередь, поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.

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В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в Луганской области Силы обороны Украины "отминусовали" вражескую колонну.