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Українка готується до марафону у Бостоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня УНН. Киянка Марія Карачина візьме участь 121-му Бостонському марафоні, передає УНН з посилання на ВВС.

17 квітня відбудеться 121-й Бостонський марафон, в якому візьме участь киянка ,фітнес-тренер Марія Карачина.

Цього року в марафоні здійснюватимуть близько 6200 бігунів з 94 країн.

За її словами головне — фінішувати на марафоні з усмішкою.

Як зазначається, Марія професійно займається бігом п’ять років. За її плечима вже три марафони — у Києві, Чикаго та Нью-Йорку.

“Київ — не найкраще місто для занять спортом на вулиці, але суть у тому, аби отримувати задоволення від того, що робиш”, — розповіла вона.

Як повідомляв УНН, в Одесі відбувся відбір учасників міжнародних змагань "Ігри нескорених".

Українські Національні Новини

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