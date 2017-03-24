Українка готується до марафону у Бостоні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня УНН. Киянка Марія Карачина візьме участь 121-му Бостонському марафоні, передає УНН з посилання на ВВС.
17 квітня відбудеться 121-й Бостонський марафон, в якому візьме участь киянка ,фітнес-тренер Марія Карачина.
Цього року в марафоні здійснюватимуть близько 6200 бігунів з 94 країн.
За її словами головне — фінішувати на марафоні з усмішкою.
Як зазначається, Марія професійно займається бігом п’ять років. За її плечима вже три марафони — у Києві, Чикаго та Нью-Йорку.
“Київ — не найкраще місто для занять спортом на вулиці, але суть у тому, аби отримувати задоволення від того, що робиш”, — розповіла вона.
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