Украина готовится к марафону в Бостоне
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта УНН. Киевлянка Мария Карачина примет участие 121-м Бостонском марафоне, передает УНН со ссылкой на ВВС.
17 апреля состоится 121-й Бостонский марафон, в котором примет участие киевлянка, фитнес-тренер Мария Карачина.
В этом году в марафоне осуществят забег около 6200 бегунов из 94 стран.
По ее словам главное - финишировать на марафоне с улыбкой.
Как отмечается, Мария профессионально занимается бегом пять лет. За ее плечами уже три марафона - в Киеве, Чикаго и Нью-Йорке.
"Киев - не лучший город для занятий спортом на улице, но суть в том, чтобы получать удовольствие от того, что делаешь", - рассказала она.
Как сообщал УНН, в Одессе состоялся отбор участников международных соревнований "Игры непокоренных".