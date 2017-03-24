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Украина готовится к марафону в Бостоне

Украина готовится к марафону в Бостоне

Киев • УНН

 • 27025 просмотра

КИЕВ. 24 марта УНН. Киевлянка Мария Карачина примет участие 121-м Бостонском марафоне, передает УНН со ссылкой на ВВС.

17 апреля состоится 121-й Бостонский марафон, в котором примет участие киевлянка, фитнес-тренер Мария Карачина.

В этом году в марафоне осуществят забег около 6200 бегунов из 94 стран.

По ее словам главное - финишировать на марафоне с улыбкой.

Как отмечается, Мария профессионально занимается бегом пять лет. За ее плечами уже три марафона - в Киеве, Чикаго и Нью-Йорке.

"Киев - не лучший город для занятий спортом на улице, но суть в том, чтобы получать удовольствие от того, что делаешь", - рассказала она.

Как сообщал УНН, в Одессе состоялся отбор участников международных соревнований "Игры непокоренных".

Украинские Национальные Новости

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