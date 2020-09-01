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Україні розширили польоти над Чорним морем: експерт розповів, що це означає

Київ • УНН

 • 13336 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Відтепер кількість польотів у повітряному просторі над Чорним морем зросте. Про це у коментарі УНН розповів глава Інституту публічної політики та консалтингу "Інполіт" Сергій Биков.

Україні розширили польоти над Чорним морем: експерт розповів, що це означає

Сигнал про те, що літати над Чорним морем безпечно дало EASA (Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів) після довготривалих перемовин з Мінінфраструктури, вказує експерт.

“Ця новина — гарний сигнал, це означає що над українським Чорним морем літати безпечно і що європейці готові впровадити свої рейси саме над Чорним морем. Якщо ми говоримо, наприклад, про польоти до Туреччини чи до країн Чорноморського регіону — їх спокійно можна проводити за допомогою тих коридорів, якими керує “Украерорух”, — каже він.

Биков розповів, що раніше іноземці використовували повітряні коридори над Чорним морем досить кволо.

“Сьогодні ми можемо прогнозувати, що після того, як завершиться карантин, кількість рейсів над Чорним морем збільшиться”, — додав він.

Експерт каже, що позитивному висновку EASA передувала злагоджена робота українського уряду.

“Загалом, це колективна робота всього українського уряду, всіх міністерств. А перш за все це досягнення можна плюсувати міністерству інфраструктури і особисто пану Криклію (Владислав Криклій — міністр інфраструктури — ред.)”, — додав він.

Нагадаємо, на днях Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів (European Aviation Safety Agency — (EASA) опублікувало оновлений Інформаційний бюлетень з безпеки польотів EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) щодо безпечного використання 6 маршрутів (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Ці маршрути EASA рекомендує користувачам повітряного простору використовувати для планування польотів над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні.

“В сучасній ситуації кризи світової авіаційної галузі, спричиненої COVID-19, коли учасники ринку зазнають величезних втрат, важливо використовувати нові можливості для пошуку рішень, здатних оптимізувати витрати авіакомпаній — зменшити тривалість польоту, використання пального. Важливим рішенням у нинішній ситуації є оптимізація поточної загальноєвропейської маршрутної мережі та розширення транзитних можливостей нашої країни”, — прокоментував міністр Криклій.

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