Україні не слід визнавати результати виборів президента у Молдові через фальсифікації – І.Фріз
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Результати президентських виборів в Молдові не можуть бути визнаними через фальсифікації. Про це на сторінці у Facebook написала народний депутат з фракції партії “Блок Петра Порошенка” Ірина Фріз, передає УНН.
“Україні не слід визнавати результати волевиявлення в Молдові через фальсифікації на закордонних виборчих дільницях, зокрема Росії. Організований підвіз виборців та фотографування бюлетенів є ознаками підкупу та намагання вплинути на результати волевиявлення”, — зазначила І.Фріз.
За її словами, результати виборів президента Республіки Молдова на виборчих дільницях в РФ мають всі ознаки порушень та не можуть бути визнаними.
Вона наголосила, на остаточні результати впливає такий чинник, як нестача виборчих бюлетенів на закордонних дільницях, особливо в європейських країнах. Також вона відзначила брудну інформаційну кампанію проти проєвропейського кандидата з боку російських медіа в Республіці Молдова.
І.Фріз зауважила, що перемога проросійського кандидата в Молдові істотно змінить двосторонні відносини з Україною. Підтримка Ігорем Додоном позиції Кремля щодо ситуації в Україні, анексованого Криму матиме деструктивний вплив на подальший розвиток відносин обох держав.