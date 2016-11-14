Украине не следует признавать результаты выборов президента в Молдове из-за фальсификаций - И.Фриз
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Результаты президентских выборов в Молдове не могут быть признанными из-за фальсификаций. Об этом на странице в Facebook написала народный депутат из фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, передает УНН.
"Украине не следует признавать результаты волеизъявления в Молдове из-за фальсификаций на избирательных участках, в том числе России. Организованный подвоз избирателей и фотографирование бюллетеней являются признаками подкупа и попытки повлиять на результаты волеизъявления", - отметила И.Фриз.
По ее словам, результаты выборов президента Республики Молдова на избирательных участках в РФ имеют все признаки нарушений и не могут быть признанными.
Она подчеркнула, что на окончательный результат влияет такой фактор, как нехватка избирательных бюллетеней на зарубежных участках, особенно в европейских странах. Также она отметила грязную информационную кампанию против проевропейского кандидата со стороны российских медиа в Республике Молдова.
И.Фриз отметила, что победа пророссийского кандидата в Молдове существенно изменит двусторонние отношения с Украиной. Поддержка Игорем Додон позиции Кремля по ситуации в Украине, аннексированному Крыму будет иметь деструктивное влияние на дальнейшее развитие отношений двух стран.