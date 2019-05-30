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Україні не потрібні інструкції Росії, як забезпечити мир – дипломат

Україні не потрібні інструкції Росії, як забезпечити мир – дипломат

Київ • УНН

 • 12644 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Україні не потрібні інструкції чи вказівки з боку Росії, як забезпечити мир в державі. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.

“Нам не потрібні інструкції чи вказівки з боку Росії, як забезпечити мир в Україні. Натомість, нам потрібно, щоб Росія припинила акти агресії та виконувала свої зобов’язання в рамках політико-дипломатичного шляху мирного врегулювання”, — сказав дипломат.

Також він заявив, що Україна очікує від РФ негайного і повного виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права та звільнення українських моряків і суден.

“Ми вдячні всім делегаціям держав-учасниць ОБСЄ, які підтримували увагу до українських військовослужбовців у російському полоні”, — додав Прокопчук.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.

Як повідомили у МЗС, Україна проситиме міністрів закордонних справ країн-партнерів у світі вимагати від Російської Федерації виконати наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків і суден.

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