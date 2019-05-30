Україні не потрібні інструкції Росії, як забезпечити мир – дипломат

КИЇВ. 30 травня. УНН. Україні не потрібні інструкції чи вказівки з боку Росії, як забезпечити мир в державі. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.