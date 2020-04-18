Українець став призером шахового турніру Abu Dhabi Super Blitz Challenge
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На платформі Chess.com відбувся зірковий турнір Abu Dhabi Super Blitz Challenge за участі українських шахістів, повідомляє УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
Серед 1215 учасників найкращими результатами серед українців відзначилися гросмейстери Олександр Бортник (Миколаїв) і Володимир Баклан (Київ).
Бортник впевнено пройшов відбір (швейцарка, 11 турів), а потім у "нокауті" лише в фіналі поступився росіянину Владиславу Артемьєву – 2 місце.
Баклан у відборі посів 9-те місце – не вистачило одного щаблю до виходу в плей-офф.
Як повідомляв УНН, двоє українських шахістів посіли перші місця на турнірі в Німеччині.