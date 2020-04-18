Украинец стал призером шахматного турнира Abu Dhabi Super Blitz Challenge
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На платформе Chess.com состоялся звездный турнир Abu Dhabi Super Blitz Challenge с участием украинских шахматистов, сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".
Среди 1215 участников лучшими результатами среди украинский отличились гроссмейстеры Александр Бортник (Николаев) и Владимир Баклан (Киев).
Бортник уверенно прошел отбор (швейцарка, 11 туров), а затем в "нокауте" только в финале уступил россиянину Владиславу Артемьев - 2 место.
Баклан в отборе занял 9-е место - не хватило одной ступени к выходу в плей-офф.
Как сообщал УНН, двое украинских шахматистов заняли первые места на турнире в Германии.