Двоє українців тріумфували на шаховому турнірі в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У німецькому місті Гойзенштамм відбувся міжнародний шаховий турнір за участю 235 шахістів, у тому числі 10 міжнародних гросмейстерів. Про це повідомляє Федерація шахів України, передає УНН.
Перше та друге місця посіли українські шахісти Віталій Сивук та Олександр Бортник із однаковим результатом 6,5 очок з 7 можливих.
За додатковими показниками перше місце посів Віталій Сивук, а Олександр Бортник став другим призером. Трійку призерів замкнув один із господарів змагань Д.Колларс (6 балів).
Варто відзначити, що усього в змаганнях брали участь 235 спортсменів.
Як повідомлялося раніше, Сивуку нинішньою осінню вдалося стати призером турніру в Росії.