Двоє українців тріумфували на шаховому турнірі в Німеччині

Перше та друге місця посіли українські шахісти Віталій Сивук та Олександр Бортник із однаковим результатом 6,5 очок з 7 можливих.

За додатковими показниками перше місце посів Віталій Сивук, а Олександр Бортник став другим призером. Трійку призерів замкнув один із господарів змагань Д.Колларс (6 балів).

Варто відзначити, що усього в змаганнях брали участь 235 спортсменів.

Як повідомлялося раніше, Сивуку нинішньою осінню вдалося стати призером турніру в Росії.