Двоє українців тріумфували на шаховому турнірі в Німеччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У німецькому місті Гойзенштамм відбувся міжнародний шаховий турнір за участю 235 шахістів, у тому числі 10 міжнародних гросмейстерів. Про це повідомляє Федерація шахів України, передає УНН.

Перше та друге місця посіли українські шахісти Віталій Сивук та Олександр Бортник із однаковим результатом 6,5 очок з 7 можливих.

За додатковими показниками перше місце посів Віталій Сивук, а Олександр Бортник став другим призером. Трійку призерів замкнув один із господарів змагань Д.Колларс (6 балів).

Варто відзначити, що усього в змаганнях брали участь 235 спортсменів.

Як повідомлялося раніше, Сивуку нинішньою осінню вдалося стати призером турніру в Росії. 

Українські Національні Новини

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