Двое украинцев торжествовали на шахматном турнире в Германии

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 32913 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 45803 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В немецком городе Гойзенштамм состоялся международный шахматный турнир с участием 235 шахматистов, в том числе 10 международных гроссмейстеров. Об этом сообщает Федерация шахмат Украины, передает УНН.

Первое и второе места заняли украинские шахматисты Виталий Сивук и Александр Бортник с одинаковым результатом 6,5 очков из 7 возможных.

По дополнительным показателям первое место занял Виталий Сивук, а Александр Бортник стал вторым призером. Тройку призеров замкнул один из хозяев соревнований Д.Колларс (6 баллов).

Стоит отметить, что всего в соревнованиях принимали участие 235 спортсменов.

Как сообщалось ранее, Сивуку нынешней осенью удалось стать призером турнира в России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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