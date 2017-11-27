Двое украинцев торжествовали на шахматном турнире в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В немецком городе Гойзенштамм состоялся международный шахматный турнир с участием 235 шахматистов, в том числе 10 международных гроссмейстеров. Об этом сообщает Федерация шахмат Украины, передает УНН.
Первое и второе места заняли украинские шахматисты Виталий Сивук и Александр Бортник с одинаковым результатом 6,5 очков из 7 возможных.
По дополнительным показателям первое место занял Виталий Сивук, а Александр Бортник стал вторым призером. Тройку призеров замкнул один из хозяев соревнований Д.Колларс (6 баллов).
Стоит отметить, что всего в соревнованиях принимали участие 235 спортсменов.
Как сообщалось ранее, Сивуку нынешней осенью удалось стать призером турнира в России.