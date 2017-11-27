Двое украинцев торжествовали на шахматном турнире в Германии

Первое и второе места заняли украинские шахматисты Виталий Сивук и Александр Бортник с одинаковым результатом 6,5 очков из 7 возможных.

По дополнительным показателям первое место занял Виталий Сивук, а Александр Бортник стал вторым призером. Тройку призеров замкнул один из хозяев соревнований Д.Колларс (6 баллов).

Стоит отметить, что всего в соревнованиях принимали участие 235 спортсменов.

Как сообщалось ранее, Сивуку нынешней осенью удалось стать призером турнира в России.