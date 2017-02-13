Українець намагався перевести насіння марихуани до непідконтрольної Горлівки

“Пакетики з насінням цієї рослини перевозив серед особистих речей громадянин України, який прямував до непідконтрольної Горлівки. На сумки, в якій знаходилось насіння під час заходів перевірки зреагував службовий пес, натренований на пошук наркотиків,” — йдеться в повідомленні.

Всього чоловік перевозив серед речей 17 пакетиків із насінням. Попередньо встановлено, що це зерна марихуани. Сам українець пояснив, що сумки він віз як передачу від невідної йому особи, а про їх вміст нібито нічого не знав.

Наразі громадянина України та виявлене насіння передано співробітникам Національної поліції для подальшої перевірки.

Як повідомляв УНН, житель Полтавщини намагався передати наркотики засудженому у колонію.