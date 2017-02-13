Украинец пытался перевести семена марихуаны в неподконтрольную Горловку

"Пакетики с семенами этого растения перевозил среди личных вещей гражданин Украины, который направлялся в неподконтрольную Горловку. На сумки, в которой находилось семена во время мероприятий проверки среагировал служебный пес, натренированный на поиск наркотиков ", - говорится в сообщении.

Всего мужчина перевозил среди вещей 17 пакетиков с семенами. Предварительно установлено, что это зерна марихуаны. Сам украинец объяснил, что сумки он вез как передачу от неизвестного ему лица, а об их содержании якобы ничего не знал.

Сейчас гражданина Украины и семена передано сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей проверки.

Как сообщал УНН, житель Полтавской пытался передать наркотики осужденному в колонию.