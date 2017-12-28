Українець Коркішко забив гол і віддав гольовий пас у грі Кубку Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Півзахисник ФК "Гіресунспор" Дмитро Коркішко відзначився результативними діями у першому поєдинку 1/8 фіналу Кубку Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
На 14 хвилині протистояння проти "Істанбула" Коркішко виконав верховий навіс з кутового на ближню стійку воріт, де відзначився Діаліба. У другій частині гри Коркішко на швидкості увірвався до штрафного майданчику супротивника і був збитий з ніг. Арбітр призначив пенальті, який реалізував сам постраждалий.
Зустріч завершилася на користь команди українського хавбека 3:1.
Додамо також, 27-річний футболіст, який раніше виступав за ФК "Полтава", київський "Арсенал", "Мінськ" та другий колектив київського "Динамо", має 5 забитих голів в 13 проведених баталіях нинішнього сезону.
Нагадаємо, українець допоміг ФК "Гіресунспор" пройти в 1/8 фіналу Кубку Туреччини.