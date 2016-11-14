Українець фінішував другим на півмарафоні в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лисопада. УНН. Українець Олександр Матвійчук фінішував другим на міжнародному півмарафоні Garda Trentino Half Marathon. Змагання 13 листопада відбулися у Ріва-дель-Гарда (Італія), передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації легкої атлетики.
Як повідомили у прес-службі, дистанцію 21,097 км О.Матвійчук подолав за 1:05.23 год. Він на десяті долі секунди випередив кенійця Юліуса Кіпнгетіка Роно. Переміг ще один спортсмен з Кенії, Джонатан Косгей Канда (1:05.17 год).
У прес-службі також відзначили, що 6 листопада, на міжнародних змаганнях з бігу на 10 км у Морле (Франція) українка Дар’я Михайлова фінішувала другою з особистим рекордом (33.05 хв). До цього її найкращим результатом були 34.35 хвилини, показані 27 грудня 2015 року у ще одному французькому місті — Уй.