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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Українець фінішував другим на півмарафоні в Італії

Українець фінішував другим на півмарафоні в Італії

Київ • УНН

 • 6963 перегляди

КИЇВ. 14 лисопада. УНН. Українець Олександр Матвійчук фінішував другим на міжнародному півмарафоні Garda Trentino Half Marathon. Змагання 13 листопада відбулися у Ріва-дель-Гарда (Італія), передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації легкої атлетики.

Як повідомили у прес-службі, дистанцію 21,097 км О.Матвійчук подолав за 1:05.23 год. Він на десяті долі секунди випередив кенійця Юліуса Кіпнгетіка Роно. Переміг ще один спортсмен з Кенії, Джонатан Косгей Канда (1:05.17 год).

У прес-службі також відзначили, що 6 листопада, на міжнародних змаганнях з бігу на 10 км у Морле (Франція) українка Дар’я Михайлова фінішувала другою з особистим рекордом (33.05 хв). До цього її найкращим результатом були 34.35 хвилини, показані 27 грудня 2015 року у ще одному французькому місті — Уй.

Українські Національні Новини

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