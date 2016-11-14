Украинец финишировал вторым на полумарафоне в Италии

Как сообщили в пресс-службе, дистанцию ​​21,097 км А.Матвийчук преодолел за 1:05.23 ч. Он на десятые доли секунды опередил кенийца Юлиуса Кипнгетика Роно. Победил еще один спортсмен из Кении, Джонатан Косгей Канда (1:05.17 ч).

В пресс-службе также отметили, что 6 ноября, на международных соревнованиях по бегу на 10 км в Морле (Франция) Украинка Дарья Михайлова финишировала второй с личным рекордом (33.05 мин). До этого ее лучшим результатом были 34.35 мин, показанные 27 декабря 2015 года в еще одном французском городе - Уй.