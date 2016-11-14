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Україна зможе щорічно отримувати до 200 млн євро від ЄС з 2018 року - представництво

Україна зможе щорічно отримувати до 200 млн євро від ЄС з 2018 року - представництво

Київ • УНН

 • 8229 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна може щорічно отримувати від Європейського Союзу до 200 млн євро з 2018 року. Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у Facebook, передає УНН.

"Із 2018 року допомога Євросоюзу Україні може сягати 200 млн євро на рік", - йдеться у повідомленні.

З 2014 року фінансова допомога від ЄС становила понад 6,6 млрд євро для допомоги у досягненні економічної стабільності та здійсненні життєво важливої програми реформ, повідомляється на сайті Громадських консультацій ЄС.

Вона надавалась чотирма окремими способами. Зокрема, 1,8 млрд євро було надано як макрофінансову допомогу від ЄС та як складову частину пакета фінансування, щоб допомогти Україні стабілізувати економіку і закрити дефіцит бюджету.

Ще 4 млрд євро було надано через великі інвестиційні банки для розвитку інфраструктури та економіки. Понад 300 мільйонів євро було надано для гуманітарної допомоги та реагування на кризу, щоб допомогти пом'якшити наслідки конфлікту на сході.

І понад 500 мільйонів євро було надано як пряму підтримку процесу реформ.

Як зазначається, ЄС має намір продовжувати надавати щорічно до 200 мільйонів євро упродовж 2018-2020 років (600 мільйонів протягом трьох років) для підтримки процесу реформ в Україні.

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