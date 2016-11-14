Украина сможет ежегодно получать до 200 млн евро от ЕС с 2018 года - представительство ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина может ежегодно получать от Европейского Союза до 200 млн евро с 2018 года. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Facebook, передает УНН.
"С 2018 года помощь Евросоюза Украине может достигать 200 млн евро в год", - говорится в сообщении.
С 2014 года финансовая помощь от ЕС составила более 6,6 млрд евро для помощи в достижении экономической стабильности и осуществления жизненно важной программы реформ, сообщается на сайте Общественных консультаций ЕС.
Она давалась четырьмя отдельными способами. В частности, 1,8 млрд евро было предоставлено как макрофинансовую помощь от ЕС и как составную часть пакета финансирования, чтобы помочь Украине стабилизировать экономику и закрыть дефицит бюджета.
Еще 4 млрд евро было предоставлено через крупные инвестиционные банки для развития инфраструктуры и экономики. Более 300 миллионов евро было предоставлено для гуманитарной помощи и реагирования на кризис, чтобы помочь смягчить последствия конфликта на востоке.
И более 500 миллионов евро было предоставлено как прямую поддержку процесса реформ.
Как отмечается, ЕС намерен продолжать предоставлять ежегодно до 200 миллионов евро в течение 2018-2020 годов (600 миллионов в течение трех лет) для поддержки процесса реформ в Украине.