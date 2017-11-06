Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 16,81 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 листопада зменшився до 16,815 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 9,23 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 4 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 25,74 млн куб. м, з Угорщини - 14,52 млн куб. м, з Польщі - 4,98 млн куб. м газу.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.