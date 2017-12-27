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Україна зменшила запаси газу у ПСГ до 14,94 млрд куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 грудня зменшився до 14,944 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

Україна зменшила запаси газу у ПСГ до 14,94 млрд куб. м

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 44,91 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 25 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 21,06 млн куб. м, з Угорщини - 4,71 млн куб. м, з Польщі - 5,33 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 48%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, українці зменшили споживання газу за 11 місяців майже на 5%.

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