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Україна здобула перші медалі на Паралімпіаді-2020: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українські атлети здобули перші медалі у дебютний змагальний день XVI літніх Паралімпійських ігор — три медалі менш ніж за годину, пише УНН.

Фехтування

Паралімпійська збірна України виграла свою першу медаль на Іграх-2020 в Токіо у фехтуванні, її здобула 38-річна фехтувальниця Євгенія Бреус.

Євгенія змагається на шаблі у фехтуванні на візках, у класифікації А. У 1/8 фіналу українка впевнено розгромила представницю ПКР — 15:7, тоді вибила третю сіяну (фехтувальницю з Китаю) — 15:11. Однак у півфіналі не змогла втримати перевагу над Ніно Тібілашвілі з Грузії — 12:15, відповідно отримала місце у матчі за “бронзу”.

Суперницею українки була Єва Андреа Гаймасі з Угорщини — фехтувальниця, що вигравала медалі Паралімпіади у рапірі, але в Токіо-2020 виступає одразу в двох класах.

Також срібло виборов Артем Манько у фехтуванні на візках, у класифікації А серед чоловіків.

22-річний українець гарантував собі медаль — у півфіналі він здобув перемогу над іншим українцем Андрієм Демчуком. Проте йому потрібно було ще виграти фінальний бій для того, щоб стати паралімпійським чемпіоном.

У фіналі Артем Манько зустрівся проти спортсмена з Китаю — Лі Хао. Український фехтувальник вийшов уперед та вів у рахунку у першій половині бою — 8:4. Однак згодом Хао почав відіграватися і перед заключними двобоями він став рівним — 10:10.

Вирішальним моментом зустрічі стали наступні чотири уколи, які зробив китайський фехтувальник. Манько відіграв два, проте вирвати перемогу не зміг — 15:12 на користь Хао.

Плавання

Володарем першої медалі для України у плаванні на Іграх-2020 став Антон Коль.

Коль змагався від України у класі S1 з вродженою вадою опорно-рухового апарату. Український плавець одразу ж боровся у фіналі за медалі Олімпійських Ігор. Його головними опонентами були ізраїльтянин Іяд Шалабі та італієць Франческо Беттелла.

Українець розпочав заплив третім, проте згодом наростив швидкість. На фініші Коль майже зачепився за “золото”, проте програв ізраїльтянину Шалабі менше 0.3 секунди.

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