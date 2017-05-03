Україна збільшила запаси газу у ПСГ до 8,47 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 травня збільшився до 8,477 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 41,95 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 1 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 31,25 млн куб. м, з Польщі - 1,61 млн куб. м, з Угорщини - 0,54 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 27%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.