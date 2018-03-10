Україна завоювала першу медаль на Паралімпійських іграх у Пхьончхані

У жіночій дисципліні протяжністю 6 км для учасниць, які проходять дистанцію “стоячи” (з частковою або повною втратою щонайменше однієї кінцівки), першу медаль (“бронзу”) українській збірній принесла Людмила Ляшенко (1+0). +39,8 с відставання від переможниці з нейтральних паралімпійських спортсменів Катерини Румянцевої (0+1). “Срібло” також в учасниці з НПС Анни Міленіни (0+0) +16,3 с.

Титулована 13-кратна призерка Паралімпійських ігор, уродженка волинської області Юлія Батенкова-Баумен стала 4-ю (1) +53,6 с.

Інші українки Ірина Буй (1+1) стала 6-ю, а Богдана Конащук (0+1) 10-ю.

Додамо також, середній вік української команди на Паралімпіаді—2018 — 29 років. Найдосвідченішому спортсмену — Лук’яненко Віталію, одразу після Паралімпіади-2018 виповниться 40 років. Наймолодшому спортсмену Радю Тарасу — 18 років.