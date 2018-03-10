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Украина завоевала первую медаль на Паралимпийских играх в Пхенчхане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Пхенчхане (Южная Корея) был разыгран третий комплект наград по биатлону на Паралимпийских зимних играх, передает корреспондент УНН.

В женской дисциплине протяженностью 6 км для участников, проходят дистанцию ​​"стоя" (с частичной или полной потерей не менее одной конечности), первую медаль (“бронзу”) украинской сборной принесла Людмила Ляшенко (1+0). +39,8 с отставание от победительницы из нейтральных паралимпийских спортсменов Екатерины Румянцевой (0+1). “Серебро” также в участницы из НПС Анны МИЛЕНИН (0+0) +16,3 с.

Титулованная 13-кратная призерка Паралимпийских игр, уроженка Волынской области Юлия Батенкова-Баумен стала 4-й (1) +53,6 с.

Другие украинском Ирина Буй (1 + 1) стала 6-й, а Богдана Конащук (0+1) 10-й.

Добавим также, средний возраст украинской команды на Паралимпиаде-2018 — 29 лет. Опытному спортсмену — Лукьяненко Виталий, сразу после Паралимпиады-2018 исполнится 40 лет. Самому молодому спортсмену советую Тарасу — 18 лет.

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