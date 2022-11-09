Україна запропонувала ввести санкції проти всього металургійного комплексу рф

Цитата

"Сталь – це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти рф і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг поставок і замінити на цих ринках росію. Також важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року) продукцію українського експорту", - під час зустрічі з міністром торгівлі США Джиною Раймондо зазначила Свириденко, яку цитує пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Свириденко також закликала США збільшити поставки до України протиракетних і протидронових систем, а також обладнання для подолання наслідків обстрілів: генераторів, трансформаторів тощо.

Так, під час зустрічі у Держдепі США Свириденко обговорила конкретну допомогу, яку Сполучені Штати вже надають та можуть надати найближчим часом нашій державі для стабілізації ситуації в енергетиці.

Як і План відновлення України, зокрема, його енергетичну складову. Так, обговорювалась практична реалізація проектів з відновлення України. У тому числі механізми залучення до реалізації проєктів американських компаній, страхування воєнних ризиків тощо.

Доповнення

США та ЄС домовилися продовжувати допомогу Україні у сфері енергетики.