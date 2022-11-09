Україна запропонувала ввести санкції проти всього металургійного комплексу рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна пропонує ввести санкції проти всього металургійного комплексу рф та надати доступ до американського ринку українським металургам, заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко під час візиту до США, пише УНН.
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"Сталь – це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти рф і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг поставок і замінити на цих ринках росію. Також важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року) продукцію українського експорту", - під час зустрічі з міністром торгівлі США Джиною Раймондо зазначила Свириденко, яку цитує пресслужба Мінекономіки.
Деталі
Свириденко також закликала США збільшити поставки до України протиракетних і протидронових систем, а також обладнання для подолання наслідків обстрілів: генераторів, трансформаторів тощо.
Так, під час зустрічі у Держдепі США Свириденко обговорила конкретну допомогу, яку Сполучені Штати вже надають та можуть надати найближчим часом нашій державі для стабілізації ситуації в енергетиці.
Як і План відновлення України, зокрема, його енергетичну складову. Так, обговорювалась практична реалізація проектів з відновлення України. У тому числі механізми залучення до реалізації проєктів американських компаній, страхування воєнних ризиків тощо.
Доповнення
США та ЄС домовилися продовжувати допомогу Україні у сфері енергетики.