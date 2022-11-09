Украина предложила ввести санкции против всего металлургического комплекса рф

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"Сталь – это сфера, где мы особенно заинтересованы в расширении санкций против рф и доступе на американский рынок. Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США. С этой целью мы призываем включить украинскую руду и другие продукты в западную цепь поставок и заменить на этих рынках россию. Также важно приравнять украинскую руду и чугун к продукции из ЕС и продолжить освобождение от налоговых тарифов (по крайней мере до конца 2024 года) продукцию украинского экспорта", - во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо отметила Свириденко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Детали

Свириденко также призвала США увеличить поставки в Украину противоракетных и противодроновых систем, а также оборудование для преодоления последствий обстрелов: генераторов, трансформаторов и т.д.

Так, во время встречи в Госдепе США Свириденко обсудила конкретную помощь, которую Соединенные Штаты уже оказывают и могут предоставить в ближайшее время нашему государству для стабилизации ситуации в энергетике.

Как и План восстановления Украины, в частности, его энергетическую составляющую. Так, обсуждалась практическая реализация проектов по восстановлению Украины. Среди них механизмы привлечения к реализации проектов американских компаний, страхование военных рисков и т.д.

Дополнение

США и ЕС договорились продолжать помощь Украине в сфере энергетики.