Україна закачала у ПСГ 1,9 млн куб. м за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 13 березня збільшився до 8,180 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 12,54 млн куб. м газу.
Також за добу в ПСГ України було закачано 1,93 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 13 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 38,60 млн куб. м, з Польщі - 2,57 млн куб. м, з Угорщини - 1,40 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.