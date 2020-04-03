Україна за добу відібрала з ПСГ майже 9 млн куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 квітня зменшився до 15,803 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 3,27 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом доби відібрано 8,80 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 1 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 15,31 млн куб. м, з Угорщини - 14,16 млн куб. м, з Польщі - 3,9 млн куб. м газу.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними уряду, у березні оптова ціна за газ для населення знизилась у порівнянні з місяцем раніше на 14%.