Україна втратила експорт електроенергії, але хоче відновити імпорт з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У другому кварталі 2020 року експорт електроенергії України просів в 4,8 рази. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
“Загалом за ІІ квартал 2020 року експорт електроенергії становив 465 млн кВт-год. Це в 4,8 рази менше, ніж за І квартал 2020 року (2 211,1 млн кВт·год). Найбільше за цей період експортовано до Польщі — 314,8 млн кВт·год”, — інформують у відомстві.
Водночас імпорт електроенергії в Україну становив 202,6 млн кВт-год, що в 7,7 рази менше, ніж у І кварталі 2020 року.
“Імпорт електроенергії в Україну у червні 2020 року склав 18,9 млн кВт-год, що в 1,8 рази менше, ніж у травні 2020 року. При цьому, імпорт електроенергії в торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в червні не здійснювався”, — кажуть в Укренерго.
Призупинення імпорту електроенергії з РФ та Білорусі відбулось у зв’язку з пандемією, карантином та як наслідок, скороченням споживання. Та попри існуючий профиціт виробництва електроенергії в Україні, “слуга народу” Андрій Жупанін запропонував відновити імпорт російської електроенергії. Відповідний законопроект № 3657-1 він подав як альтернативу урядовому, який пропонує цей імпорт заборонити.
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Схему з імпортом російської електроенергії в Україну пов’язують з Ігорем Коломойським. Цей імпорт е/е з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили “правками Геруса” (Андрій Герус — глава комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був їх ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія “Юнайтед Енерджі”, пов’язана з Ігорем Коломойським.
Нагадаємо, Коломойського позбавили можливості поставляти російське вугілля на “Центренерго”.