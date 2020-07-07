Україна втратила експорт електроенергії, але хоче відновити імпорт з РФ

ukru
Ексклюзив
08:24 • 36059 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 85388 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 100751 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 163945 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 136156 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145803 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147297 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129136 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183159 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126246 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 103115 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 141724 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 122424 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 108717 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 108929 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 36035 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 85369 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 100749 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 83282 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 130446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104089 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104733 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122491 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139070 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137136 перегляди
Актуальне
Україна втратила експорт електроенергії, але хоче відновити імпорт з РФ

Україна втратила експорт електроенергії, але хоче відновити імпорт з РФ

Київ • УНН

 • 16748 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. У другому кварталі 2020 року експорт електроенергії України просів в 4,8 рази. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

“Загалом за ІІ квартал 2020 року експорт електроенергії становив 465 млн кВт-год. Це в 4,8 рази менше, ніж за І квартал 2020 року (2 211,1 млн кВт·год). Найбільше за цей період експортовано до Польщі — 314,8 млн кВт·год”, — інформують у відомстві.

Водночас імпорт електроенергії в Україну становив 202,6 млн кВт-год, що в 7,7 рази менше, ніж у І кварталі 2020 року.

“Імпорт електроенергії в Україну у червні 2020 року склав 18,9 млн кВт-год, що в 1,8 рази менше, ніж у травні 2020 року. При цьому, імпорт електроенергії в торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в червні не здійснювався”, — кажуть в Укренерго.

Призупинення імпорту електроенергії з РФ та Білорусі відбулось у зв’язку з пандемією, карантином та як наслідок, скороченням споживання. Та попри існуючий профиціт виробництва електроенергії в Україні, “слуга народу” Андрій Жупанін запропонував відновити імпорт російської електроенергії. Відповідний законопроект № 3657-1 він подав як альтернативу урядовому, який пропонує цей імпорт заборонити.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ВР обговорюють “похорон” енергетики України на догоду Росії

Схему з імпортом російської електроенергії в Україну пов’язують з Ігорем Коломойським. Цей імпорт е/е з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили “правками Геруса” (Андрій Герус — глава комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був їх ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія “Юнайтед Енерджі”, пов’язана з Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, Коломойського позбавили можливості поставляти російське вугілля на “Центренерго”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32